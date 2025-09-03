宇宙統合軍司令部の移転に関して話すトランプ米大統領＝2日、ワシントンのホワイトハウス（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は2日、宇宙統合軍司令部を西部コロラド州のピーターソン宇宙軍基地から南部アラバマ州ハンツビルに移転すると発表した。第1次政権時にアラバマ州と決めた後、バイデン前政権がコロラド州に移していたが、再び覆した。ハンツビルは人類初の有人月面着陸を果たした1960〜70年代の「アポロ