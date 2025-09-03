アメリカのトランプ大統領は、治安対策として新たにアメリカ第三の都市・シカゴにも州兵を派遣すると表明しました。トランプ大統領「（Q.シカゴ〔への派遣〕は決めましたか？）ええ。我々は（シカゴに）介入する。（派遣）時期は言わないが実行する」トランプ大統領は2日、中西部イリノイ州のシカゴについて、「いま、無法地帯になっている」と主張し、治安対策として、州兵を派遣する方針を表明しました。トランプ大統領は同様の