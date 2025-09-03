プロスケーターで、タレントの本田真凜が１日、自身のインスタグラムを更新。８月３０、３１日に放送された「２４時間テレビ」のオフショットを公開した。「ダンス企画」「３人で頑張ってきたことを発揮できて最高でした」と短くつづり白のドレスに笑顔でポーズを決める写真など複数枚を投稿した。この投稿には「可愛すぎだね」「最高でした」「素敵すぎて泣いた」「妖精みたい」「美しい」「氷上ではない真凜ちゃんのダンス