映画だけでなく、イベントでもホラー系が続々と開催され人気となっています。なぜ、今“ホラー”なのか？【写真を見る】「ホラーブーム」なぜ今？美術館やプラネタリウムでも“没入型”ホラーに絶叫【THE TIME,】 上映方法も“ホラー”＜行方不明の友人を探しています＞近畿地方の“とある場所”を舞台に巻き起こる事件や怪奇現象の数々に、オカルト雑誌の記者が迫るホラー映画『近畿地方のある場所について』。連日映画館が