父親の１割以上が家庭内でパートナーから暴力を受けた経験があることが、国立成育医療研究センターなどの調査で分かった。その家庭の子どもの虐待リスクは約２倍となっており、「夫婦間で不和や衝突があれば、子どもは危険にさらされている可能性がある」としている。論文が国際学術誌に掲載された。調査は２０２１年８月、生後１年以内の子どもを育てる全国の父親を対象にインターネットで実施。家庭内での暴力行為の有無など