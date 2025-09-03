思うような結果が出ないからと、マイナスの感情に振り回されていないだろうか？そんなとき必要なのが、あるがままの自分を受け入れる力。負の感情に陥ったとき、最初の5分の在り方次第で、結果は大きく変わってくる。筆者が実践している、負の感情のマネジメントとは？※本稿は、ハル・エルロッド著、鹿田昌美訳『［新版］人生を変えるモーニングメソッド』（大和書房）の一部を抜粋・編集したものです。営業の失敗で学んだ負の感