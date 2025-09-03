新潟県内では3日午前、大雨の影響でJRの在来線では運転の見合わせが出ています。午前7時現在の状況です。◆信越本線直江津駅から柏崎駅、長岡駅から新津駅間の上下線で運転を見合わせています。◆白新線新潟駅から新発田駅間の上下線で運転を見合わせています。◆弥彦線吉田駅から東三条駅間の上下線で運転を見合わせています。◆磐越西線五泉～津川駅間の上下線で運転を見合わせていましたが、午前7時15分頃に運転を再開。