コーラのラベルを貼った瞬間「こっちのほうがおいしい」と感じてしまう。レッドブルの車に乗ると早く走れる――中身は同じでも、ブランドイメージや広告の力だけで私たちの脳は簡単に騙されてしまう。大手企業が仕掛ける巧妙な広告戦略は、われわれのどんなクセを突いているのか？※本稿は、川島隆太、岡田拓也、人見徹『欲しがる脳』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。レッドブルの「翼を授ける」が普通の車を速く走らせ