Googleが提供するスマートフォン「Pixel 10」シリーズが登場した。ハイエンドスマートフォンで、コンピュテーショナルフォトグラフィーを活用した高機能・高画質カメラの搭載が特徴。今回はさらに、生成AIを使った超望遠ズームに対応したほか、画像に加えられた生成AIによる変更や撮影したカメラなどの来歴情報を保存するC2PAがいよいよスマートフォンカメラでもサポートされた。