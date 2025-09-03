◇プロ野球セ・リーグ巨人4ー1ヤクルト（2日、京セラドーム）5回を終え、ベンチに戻った岸田行倫選手を待ち受けていた巨人の阿部慎之助監督。向かい合うように座り、身ぶりを交え、アドバイスを与えていたのを野球中継のカメラがとらえていました。阿部監督によりますと、キャッチャーとしての心構えや配球の話だったそう。「（要求に）こたえられなかった投手に対して『ちゃんと自分で指摘しなさい』というのは言いましたね。僕