◇プロ野球 セ・リーグ 巨人4-1ヤクルト(2日、京セラドーム)巨人はヤクルトに勝利し、連敗を2で止めました。先発の戸郷翔征投手は初回に3四球を出すなど制球に苦しみ、3回には好調のヤクルト・村上宗隆選手にタイムリーを打たれ先制を許しました。1点ビハインドを追う巨人は4回、中山礼都選手に京セラドーム5階席のフェンス直撃の今季6号ソロホームランが飛び出し、同点に追いつきます。5回には泉口友汰選手がヒットで出塁すると、