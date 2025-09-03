宇宙飛行士を名乗る男から「宇宙にいるが酸素が足りない」という話を信じてしまい、100万円を騙し取られました。被害にあったのは札幌市手稲区の80代の女性です。女性は今年7月SNSで、“宇宙飛行士を名乗る男”と知り合い、「いま、宇宙船で宇宙に来ているが、攻撃を受けており酸素が足りない」などと言われ、その話を信じて指示されたとおりに、複数回にわたり電子マネー合計100万円分を購入し、だまし取られました。警察に