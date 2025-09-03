◇バレーボール男子世界選手権壮行試合 日本-ブルガリア(2日〜3日、有明アリーナ)バレーボール男子日本代表(世界ランク5位)はブルガリア(同15位)との壮行試合第1戦でストレート勝利しました。ネーションズリーグではベスト8で敗退した日本は、対戦相手のブルガリアとはこれまで30勝31敗とほぼ互角の戦いを行ってきました。直近では6月にブルガリアで行われたネーションズリーグ予選ラウンドで対戦し、日本は完全アウェーの中でスト