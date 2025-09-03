JR北海道によると2日、函館線の石倉～森駅間で土砂の流入が発生し、その影響で森～長万部間の上下線が始発から運転見合わせとなっています。【運休した特急列車】「特急北斗」（札幌～函館）1～7号,9号,10号,18号そのほか、函館発長万部行き普通列車など7本が運休。JR北海道によると、きょう中の復旧を目指すということで、最新情報についてはホームページを見て欲しいと呼び掛けています。