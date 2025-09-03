札幌市消防局に札幌圏８市町村で起きた災害対応状況を一括して把握することができる新しい消防指令センターが設置され、札幌市内での運用がきのうから始まりました。これにより迅速で効率的な救急対応が可能になるということです。（消防指令）「これから新消防指令システムの運用を開始します」札幌市消防局で運用が始まったのは、札幌圏８市町村の災害対応状況を一括して把握することができる札幌圏消防指令センター