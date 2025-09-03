8月にオープンしたコッペパン専門店。 オーナーは、挑戦する姿を娘に見せようと奮闘する女性です。 香ばしい匂いとともに、次々と焼きあがるのは…。 すべてコッペパンです。 諫早市福田町にオープンした「コッペんどっと」。 北海道発祥で、横浜にも店を構えるコッペパンの専門店が、長崎初上陸です。 オーナーは、吉水 千春さん 37歳。 （コッペんど