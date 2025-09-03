自身も大会に出場した経験を持つ五味渕委員長＝２７日、川崎市幸区若手技術者の登竜門とされる「かわさきロボット競技大会」が７日、川崎市産業振興会館（同市幸区）で開かれる。技術力に自信のある若者が全国各地から集い、熱き戦いを繰り広げる。３０回目を迎える記念大会で、個性的なロボットによる特別戦なども行われる。新潟から兵庫まで各地から集まった１３３チームが参加。このうち事前審査を通過した学生４９チーム、