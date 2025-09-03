福岡県直方市で2日夜、電柱に衝突した車を運転していた男が酒気帯び運転の疑いで逮捕されました。男からは基準値の7倍を超えるアルコールが検出されています。福岡県直方市殿町で2日午後11時40分ごろ、車が電柱に衝突するのをパトロール中の警察官が目撃し、運転手のもとに駆け寄りました。その際、運転席の男から酒の臭いがしたため呼気を調べたところ、基準値の5倍を超えるアルコールが検出され、警察は酒気帯