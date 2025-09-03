スターバックスに”秋の味覚”が到来。きょう・3日より『ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ』と、昨年も好評を博した『チョコレート ムース ラテ』が全国の店舗に登場する。【写真】今年も登場！『チョコレート ムース ラテ』『ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ』は、秋の風物詩である焼き芋に、煎ることで香ばしさを増したほうじ茶を組み合わせたアイスビバレッジ。焼き芋風味のソースとミルクを合わせ、その上