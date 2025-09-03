“赤い人”に追われながらバラバラになった体のパーツを探し、すべてを見つけ出すまで同じ日を繰り返す──。恐怖のループに巻き込まれた若者たちの戦いを描く人気シリーズ最新作『カラダ探し THE LAST NIGHT』（9月5日公開）に、前作に出演していた神尾楓珠と醍醐虎汰朗が再登場することが明らかになった。【画像】神尾楓珠＆醍醐琥太朗の出演場面写真＆メイキングカット前作から引き続き、物語の軸を担う主人公・森崎明日香