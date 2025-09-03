明石家さんまが、2日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）にMCとして出演。今でも見る夢を明かした。NHK「おかあさんといっしょ」の11代目うたのおにいさん、横山だいすけから、今でも歌詞が出てこなくて焦る夢を見ると言われ、さんまも「俺は声が出ない夢、怖くて」と返答した。そして「それでもね、俺の夢ではパントマイムで笑わせてるの」と語り、実際に無音で手を動かしてみせた。スタジオからは拍手が飛