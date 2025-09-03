山形県では、３日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。３日昼前にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。 ［気象概況］前線が日本海西部から北日本を通って日本の東にのびており、前線上の低気圧が北海道付近を東へ進み、前線が東北地方を南下しています。前線に向かって、暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、東北地方では大気の