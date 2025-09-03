ルビオ米国務長官が、米軍による「麻薬運搬船」への攻撃が行われたと明らかにした/Al Drago/Bloomberg/Getty Images/File（ＣＮＮ）ルビオ米国務長官は２日、米軍がカリブ海で「麻薬運搬船」とみられる船舶に「致命的な攻撃」を加えたと発表した。ルビオ氏がＸ（旧ツイッター）に投稿したところによると、米軍が攻撃を加えた船舶は米国が麻薬テロ組織に指定している組織が運航していたもので、南米ベネズエラから出航した。トラン