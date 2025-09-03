きょう３日（水）は、低気圧や前線が北日本を通過する見通しです。東北から北陸は、朝のうちは大雨が続き、線状降水帯の発生するおそれもありますが、日中は次第に天気は回復し、日差しが戻るでしょう。一方、東日本から西日本の太平洋側は、午前中は日差しがありますが、昼過ぎからは次第に雲が広がる見通しです。特に内陸の地域では、局地的に雷雨となる時間もあるでしょう。また、今後台風へと発達する見込みの熱帯低気圧が、あ