凡人の句から一歩二歩、抜け出す方法とは……？ 俳句を作ってみたけれど、「なんだか平凡だ」と感じたことはありませんか。『NHK俳句夏井いつきの「凡人俳句」からの脱出』では、「NHK俳句」の選者を務め、テレビでも広く親しまれている俳人・夏井いつきさんが、よくある発想から抜け出せない句を“凡人俳句”として分析し、そこから抜け出す方法をわかりやすくアドバイスしています。凡人度を「ボン」「半ボン」「脱ボン」の三