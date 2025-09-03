いま市議会、そして市議のあり方が問われている。そもそも地方議員とはどういった仕事をして、どのくらいの待遇を受けているのか。現役市議らの証言を交えて深掘りした。【映像】地方議員はおいしい仕事？秦野市議の待遇まとめ「田久保劇場」とも称される静岡・伊東市長の学歴詐称疑惑をめぐる市長と市議会の攻防は、補正予算が組めない「前代未聞」の状態になっている。市政は事実上停滞し、市役所も本来あるべき仕事に支障が