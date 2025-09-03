モノレールの線路上を小さな男の子が歩いていた。【映像】線路上の少年を抱きかかえ救出する瞬間8月30日、アメリカ・ペンシルベニア州の遊園地で、幼い少年がモノレールの線路上を歩く姿が目撃され、辺りは騒然となった。モノレールの上を歩く少年を見た1人の男性が、素早く売店の屋根によじ登り、線路の上で救出した。少年にケガはなかったという。遊園地の広報によると、実はこの少年は両親からはぐれてしまい、どういう