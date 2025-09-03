右肩痛のため６０日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りしているドジャース・佐々木朗希投手（２３）が２日（日本時間３日）、傘下３Ａのオクラホマシティーの一員としてシュガーランド戦に先発する。敵地・パイレーツ戦の試合前に取材に応じたロバーツ監督によると、５回、７５球がこの日の目安になるという。指揮官は「そこで結果を出して健康ならその先どうするか決める」と話した。好投した場合は５月以来のメジャー復帰も見えて