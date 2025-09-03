◆ 打撃開眼のUTプレイヤーがパンチ力を発揮阪神の熊谷敬宥が2日、6番・遊撃手でスタメン出場し、プロ初ホームランを放った。3回、佐藤輝明が2ランを放ち、続く大山悠輔が四球を選び巡ってきた熊谷の打席だった。中日先発・マラーの6球目カットボールを捉え、阪神ファンが待つ左翼スタンドへ運んだ。この熊谷のホームランについて、2日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』で解説者として出演した佐伯貴弘氏は「2点を