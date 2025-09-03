岐阜県中津川市で9月2日夜、帰宅途中の男子高校生がクマに頭などを引っかかれケガをしました。市によりますと、2日午後7時すぎ、中津川市坂下で帰宅途中だった16歳の男子高校生がクマに襲われ、頭と背中を引っかかれました。男子高校生は病院に搬送され、ケガの程度はわかっていませんが、意識ははっきりしているということです。男子高校生はクマに襲われた後、近くの住宅に逃げ込んでいて、警察と市が午後9時半ごろまで