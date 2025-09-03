◇プロ野球セ・リーグ巨人4ー1ヤクルト（2日、京セラドーム）公式戦初の1番に座った巨人のキャベッジ選手。この日は4打数1安打1四球という成績でした。アメリカでは数回、1番打者に入ったことはあるそうですが、打順によっての役割は「どの打順でも変わらない」と語りました。「自分のやることはボールを芯で捉えて、打点をあげること。そういう意識で（きょうも）試合に臨みました」1番でも4番でも、自分の仕事はチームの勝利に