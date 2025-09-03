プロ野球パ・リーグは2日に各地で3試合が行われ、奪三振ランキングトップ3の投手がそろって好投しました。試合前の時点では、日本ハム・伊藤大海投手が157奪三振でランキングトップ。ソフトバンク・モイネロ投手が150個で2位、西武・今井達也投手が149個で3位に位置していました。伊藤投手はロッテ戦に登板。3回までに5点の援護を受けた伊藤投手は、ロッテ打線相手に6回まで無失点に抑えます。7回にソト選手に2ランを浴びましたが