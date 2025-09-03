¥ª¥é¥ó¥À¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬ÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î¾åÅÄåºÀ¤¤À¡£¾åÅÄ¤Ï£¸·î31Æü¤Î¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè£´Àá¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥àÀï¤Ç¡¢£²¥´¡¼¥ë¤ÈÇúÈ¯¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢65Ê¬¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤Ç¾¡Íø¤ò·èÄêÅª¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç³«Ëë¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï£³»î¹çÏ¢È¯¤Î£´¥´¡¼¥ë¤ÈÀä¹¥Ä´¤À¡£¡ØFlashscore¡Ù¤Ï£¹·î£±Æü¡¢º£½µËö¤Î¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¾åÅÄ¤òÁª½Ð¡£¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î