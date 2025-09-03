NHK朝の連続テレビ小説「あんぱん」で、「キティちゃん」で知られるサンリオと、アンパンマンの生みの親・やなせたかしの不思議なつながりが取り上げられた。ドラマでは、やなせたかしの初の詩集を出版して成功を収めたところまでが描かれたが、両者の関係は、実は詩集出版にとどまらなかった。【写真】「100％つぶれる」の読みは大外れし――実際には5万人の読者を獲得した雑誌【実際の写真を見る】その後サンリオは、やな