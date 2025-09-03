8月下旬、内閣府は富士山が噴火した場合のシミュレーション動画を公開し、いざという時の備えを改めて呼びかけました。こうした中、静岡県富士市や静岡県富士宮市では、個人個人をつなげて「地域の防災力」を高めようという取り組みが始まっています。 【写真を見る】富士宮市・「防災食の講座」、富士市・防災のワークショップ「あそBOUSAI」の様子 ＜講師＞ 「お酒も半分ずつ入れて。みりんも半分ずつ」 静岡