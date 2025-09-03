名古屋市南区で去年8月、男性が軽乗用車にひき逃げされ大ケガをした事件で、男が逮捕されました。住居・職業不詳の川口亮容疑者(51)は去年8月、南区汐田町の信号交差点で、横断歩道を自転車で渡っていた男性(47)を軽乗用車ではね、ケガをさせたにもかかわらずそのまま逃げた疑いが持たれています。男性は、腰のあたりの骨を折る重傷でした。警察によりますと、2日、千種区内の商業施設でパトロールをしていた捜査員