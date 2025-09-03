中国の長寿村で見つかった乳酸菌とは（写真：Luce／PIXTA）「腸活」を掲げるヨーグルトやサプリメントの広告が急増している。免疫強化、メンタルヘルスの改善、美容など、多彩な効能が強調され、市場は急拡大している。その背景には、腸内細菌叢（腸内細菌の塊）が心身の健康に大きな影響を与えることが、さまざまな研究によって明らかになったことがある。腸の病気、糖尿病、肥満と腸内細菌例えば、潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾