セブン＆アイのデイカス社長は北米子会社への関与を強めていく方針だ。写真は現地のセブン-イレブン（写真：7-Eleven, Inc.）【写真で見る】アメリカ人の父と日本人の母の間に生まれたデイカス社長の素顔とは？「私たちは真のグローバル企業になれていない」――。8月6日、セブン&アイ・ホールディングスのスティーブン･ヘイズ･デイカス社長は都内の会場で初めて経営計画を公表した。日米コンビニ事業の成長戦略や財務目標につ