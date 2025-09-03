AKB48の小栗有以（23）が2日放送の「ザ!世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演。実際に見て感動した芸能人を明かした。“推し”がいるか？と聞かれた小栗は「AKB48のフライングゲットを、キンタロー。さんがやってくれているのを生で見た時にビックリして感動しました」と、お笑いタレントのキンタロー。による、元AKB48の女優・前田敦子のものまねに感動したと明かした。思わずお笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里