NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3592.20（+76.10+2.16%） 金１２月限は大幅続伸。時間外取引は週明けからドル建て現物価格の急伸を受け、一時、３５７０ドル台後半まで値を飛ばし、５０ドルを超える上昇となった。欧州時間に 入り、ドル高が圧迫要因となり、３６ドル超の上昇で推移。日中取引開始後は、序盤、３０ドル超の上昇でもみあった。その後、３連休明け米国株が大幅安となると、安全資産としての買い意