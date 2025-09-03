元NHKアナウンサーの武田真一（57）が、2日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。大学受験時のモチベーションについて言及した。熊本出身の武田は名門熊本高から筑波大に進学。高校時代はバンド活動に明け暮れていたという。大学受験のモチベーションを聞かれ「東京への憧れですね」とコメント。「原宿っていうところはどんなとこなの？って。で、一生懸命、勉強して。受かったのが茨城の筑波大で」