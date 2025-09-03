元お笑いコンビ・駆け抜けて軽トラで女優、タレントの餅田コシヒカリが2日にインスタグラムを更新。部屋での自撮り写真で、存在感がすごい二の腕を披露している。【写真】餅田コシヒカリ、まさに太もも級！立派な二の腕が餅田が「顔よりも、モルモットよりも、でかい二の腕」とつづり、部屋でくつろいでいる姿を公開している。タンクトップ姿の餅田。お腹の上にはちょこんとモルモットが載っているのがかわいらしいが、注目