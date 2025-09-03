元乃木坂46のタレント山崎怜奈（28）が、2日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に初出演。MCの明石家さんまを前に謙遜した。さんまから「ご無沙汰…」と切り出されると、山崎は「お会いしてないと思います」と返答。さんまからすかさず「え？何回か乃木坂と仕事してるぞ」と言われ、山崎は「乃木坂の中でも割と下位の人たちだったんで。東京ドームとか上に上がっている人たちいるじゃないですか。私、下の