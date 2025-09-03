斎藤工が主演を務め、永尾柚乃が共演するドラマ『誘拐の日』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の最終回が2日に放送され、ラストで政宗（斎藤）の変化が描かれると、ネット上には「なんて終わり方!!」「想定外すぎて鳥肌」「え、続編くる？」といった反響が巻き起こった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】汐里役・安達祐実の怪演もSNSで話題に！泣き叫ぶ凛（永尾）と引き裂かれ、逮捕された政