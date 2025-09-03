清原果耶が主演し、成田凌とナ・イヌが共演するドラマ『初恋DOGs（ドッグス）』（TBS系／毎週火曜22時）の最終回が2日に放送され、キスシーンで物語が締めくくられると、ネット上には「最後のキスシーン最高」「思わず拍手」「幸せそう〜」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】愛子（清原果耶）を抱きしめるソハ（ナ・イヌ）個人事務所を設立するも不安に押しつぶされ