サッカー元北朝鮮代表の鄭大世氏（41）が2日放送の「ザ!世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演し、再現VTRとともに妻との馴れ初めを語った。鄭大世氏は川崎F、清水などでプレーし、2010年W杯南アフリカ大会には母の母国・北朝鮮代表として出場した。鄭大世氏は夫人について「本当は好きになっちゃいけない相手だったんですけど。彼女は、韓国で、唯一出会ってはいけない男と出会ってしまって。僕と恋愛を続けるのであれば