【女子旅プレス＝2025/09/03】女子旅プレスがお届けする「2025年大阪・関西万博」（〜10月13日（月）まで）特集。後編では、私たちの感性を刺激するアートなパビリオンや、ユニークなグルメ体験が待つパビリオンをご紹介します。未来も、アートも、食も、すべてを欲張りに楽しむために、未来への旅の続きへと出かけましょう。【写真】大阪・関西万博女子旅レポ＜前編＞◆五感を満たす！アートや美食のパビリオン3選後編では、あな