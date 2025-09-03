井上尚弥が公開練習ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、横浜市内の所属ジムで公開練習を行った。14日に、名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との団体内統一戦を行う。陣営の大橋秀行会長は「キャリア最大の強敵」を警戒するも、万全の準備を整えている井上に信頼を置いた。井上は公開練習でシャドーとミット打ちをそれぞれ1ラウン