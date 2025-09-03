店の中に停車する車。店内で売られていたものは散乱していた。【映像】車が突っ込み商品が散乱した店内8月31日の午後、アメリカ・ワシントン州で乗用車が食料雑貨店の玄関を突破し、店の中に突っ込んだ。この事故により通行人3人が負傷したが、そのうち1人が病院への搬送中に死亡した。地元の警察によると、この車を運転していたのは高齢者だったという。（『ABEMAヒルズ』より）