◆イースタン・リーグ巨人３―２ヤクルト（２日・Ｇタウン）巨人の三塚琉生外野手（２１）が２日、課題としている左腕打ちで２戦連続の打点をマークした。イースタン・ヤクルト戦（Ｇタウン）に「３番・左翼」で出場。２点を追う３回無死一、二塁で２２、２４年に８勝を挙げている左腕・高橋に対し、初球、外角寄りの１４０キロカットボールを捉えてライナーで中前へ運ぶ適時打とした。３得点を挙げる逆転への口火を切り「チャ